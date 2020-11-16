Корпус Zalman N4 получил шесть вентиляторов

Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью N4, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется типоразмером Mid-Tower, поддержкой графических адаптеров длиной до 305 мм, двух 3,5/2,5-и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорных охладителей высотой до 163 мм и блока питания длиной до 180 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель, три комплектных 140-мм вентилятора с адресуемой многоцветной ARGB-подсветкой и тремя 120-мм вентиляторами, габаритами 396:204:446 мм, стандартными аудиогнёздами, а также двумя портами USB Type-A.