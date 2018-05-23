Корпуса нового поколения Thermaltake LEVEL 20 Tempered Glass Edition официально представлен

2018-05-23, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Thermaltake LEVEL 20; [103]
В Москве 18 мая прошла презентация компании Thermaltake, которая занимается изготовлением компьютерных корпусов, кулеров, радиаторов, систем жидкостного охлаждения, блоков питания и геймерской периферии. В 2019 году компании исполняется 20 лет и в честь этого события был представлен корпус LEVEL 20 Tempered Glass Edition.

Корпус LEVEL 20 Tempered Glass Edition изготовлен из цельного алюминия и состоит из трех делений. Такое решение позволяет необычно располагать компоненты тем самым создавать уникальный вид вашего компьютера.

Каждая из трех навесных стекол изготовлены из высококачественного закалённого стекла, имеющий толщину в 4 мм. Применение стекла в корпусе — всегда выигрышный вариант. Оно позволяет демонстрировать всем эстетическую красоту внутренних комплектующих с переливающейся подсветкой и при этом защищать эти же компоненты от пыли.

Корпус LEVEL 20 оснащён несколькими портами USB 3.0, а также портом USB Type-C. Также стоит отметить, что LEVEL 20 с коробки оборудован тремя встроенными вентиляторами Riing Plus 14 RGB и двумя светодиодными полосками Lumi Plus. Для ее управления использовать бесплатное приложение Riing Plus RGB. Оно позволяет с помощью голоса выбирать цвет и скорость мерцания подсветки и выбирать скорость вращения вентиляторов.

Сэмпл корпуса LEVEL 20, который был доступен на презентации был полностью оборудован кулерами, радиаторами, блоком питания и системой жидкостного охлаждения от Thermaltake. Поэтому помимо внешнего вида корпуса LEVEL 20 удалось также оценить тишиниу сборки систему охлаждения, а она оказалось неимоверно бесшумной.

Помимо корпуса LEVEL 20 на презентами речь зашла и о новой игровой периферии от Thermaltake, а именно мышка, клавиатура и гарнитура.

Технические характеристики Thermaltake LEVEL 20:
  • Модель: Level 20 Tempered Glass Edition (CA-1J9-00F9WN-00)
  • Размеры (Д x Ш x В): 688 x 732 x 280 мм
  • Максимальная длинна видеокарты: 260 мм (с радиатором и вентилятором), 310 мм (без радиатора)
  • Максимальная высота кулера на ЦПУ: 200 мм
  • Максимальная длина БП: 220 мм
  • Типа корпуса: Full Tower
  • Цвет: снаружи - серый (алюминий), внутри - чёрный
  • Материал: SPCC + алюминий
  • Боковая панель: панели из закалённого стекла 4 мм x3 (левые)
  • Внутренний отсек приводов 2,5”/ 3,5”: сборный - 2,5” или 3,5” x6 (HDD Cage), 2,5” или 3,5” x2 (HDD Bracket) / скрытый - 2,5” x3 или 3,5” x2 (HDD Bracket)
  • Дополнительные слоты: 8+2
  • Порты ввода/вывода: USB 3.0 x4, Type-C x1, HD Audio x1
  • Установленные вентиляторы: Riing Plus 14 LED RGB x3
  • Воздушное охлаждение: секция СВО/хранилища (кулер): 4x 120 мм, 3x 140 мм; секция
  • материнской платы (кулер): спереди - 3x 120 мм, 2x 140 мм /сзади - 1x 120 мм, 1x 140 мм
  • Водное охлаждение: секция СВО/хранилища (радиатор): 1x 480 мм, 1x 420 мм; секция материнской платы (радиатор): спереди - 1x 360 мм, 1x 280 мм /сзади - 1x 120 мм, 1x 140 мм
  • Гарантия: 3 года

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