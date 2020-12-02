Корпусный вентилятор для Raspberry Pi 4 оценен в 5$

Raspberry Pi Foundation представили корпусный вентилятор для одноплатного ПК Raspberry Pi 4. Данный кулер предназначен для официального корпуса, который, как и новинка, оценен в 5 долларов. Вентилятор гарантирует минимальное или полное отсутствие тротлинга при серьезных нагрузках.

Напомним, что Raspberry Pi 4 оснащается четырёхъядерным процессором на Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, и он в сорок раз быстрее оригинальной модели 2012 года. За восемь с лишним лет было реализовано более 30 миллионов одноплатных компьютеров Raspberry Pi.