Коврик для зарядки AirPower не появится на массовом рынке

Apple отменила выпуск беспроводного зарядного устройства AirPower, сославшись на трудности в достижении «высоких стандартов» для продуктов компании.

Впервые коврик для зарядки AirPower был представлен во время мероприятия iPhone X в сентябре 2017 года и заявляла, что она появится в 2018 году. Он должен был обладать функцией зарядки до трех устройств одновременно. Но компания столкнулась с проблемой перегрева.

«После долгих усилий мы пришли к выводу, что AirPower не достигнет наших высоких стандартов, и мы отменили проект. Мы приносим извинения тем клиентам, которые с нетерпением ждали этого запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводной связью, и стремимся продвигать опыт работы с беспроводными сетями », - заявил в заявлении Apple SVP по аппаратному обеспечению Дэн Риччио.