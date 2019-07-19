Красивая модель Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Signature Edition выполнен в корпусе из чистого золота. Задняя крышка имеет текстурированную поверхность, а дополняет образ буква «K», украшенная бриллиантами. Как это обычно бывает, в плане технических характеристик аппарат ничем не отличается от обычных версий: тот же почти безрамочный 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 855, тройная основная камера на 48 Мп, выдвижная фронталка и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой.Аппарат в корпусе из драгоценного металла будет выпущен ограниченным тиражом и стоить почти в 20 раз дороже базовой модификации. Стоимость новой модели составит 239 долларов.