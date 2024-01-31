Красную спецверсию Realme 12 Pro+ показали на фото

В сети появились фотографии специальной версии смартфона Realme 12 Pro+, которая отличается красной расцветкой. Когда данный вариант появится в продаже, пока не раскрывается. Сейчас Realme 12 Pro+ представлен в синем и бежевом цветовых вариантах.

Напомним, что оцененный от 360 долларов смартфон характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (ультраширик), защитой от влаги (степень IP65), подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5 «из коробки».