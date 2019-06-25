Крепкий смартфон Doogee S90 Pro

За производительность Doogee S90 Pro отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70 с тактовой частотой 2,1 ГГц. Объем оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Расширить объём внутреннего хранилища можно с помощью слота для карты microSD. Емкость встроенного аккумулятора смартфона с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт — 5050 мАч. В качестве операционной системы производитель выбрал актуальную версию Android 9.0 Pie.Смартфон оснащён 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и вырезом в верхней части для фронтальной камеры и разговорного динамика. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и усилен ударопрочными вставками по краям — такая конструкция повышает шансы гаджета пережить случайное падение. На задней крышке, помимо сканера отпечатков пальцев, расположен фирменный коннектор для подключения съемных модулей: дополнительного аккумулятора, рации, камеры ночного видения и геймпада.О стоимости новинки пока неизвестно.