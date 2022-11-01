Крошечный Cubot Pocket 3 появился в продаже

Компания Cubot выпустила в продажу смартфон Cubot Pocket, главной особенностью которого стал миниатюрный 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1170:480 пикселей. Напомним. что оцененная в 100 долларов новинка также характеризуется восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, габаритами 133,2:58,5:12,3 мм, массой 135 граммов, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, модулем NFC, операционной системой Android 12 "из коробки", 20-Мп основной камерой и фронтальной камерой на 5 Мп.