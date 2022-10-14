Крошечный смартфон Cubot KingKong Mini 3 оценен в $120

Компания Cubot объявила о том, что сверхкомпактный защищенный смартфон KingKong Mini 3 появится в продаже 17 октября по цене в 120 долларов. Новинку оснастили 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, защитой от пыли, влаги и падений, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 20 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, поддержкой OTG, GPS и ГЛОНАСС, батареей ёмкостью 3000 мАч и предустановленной операционной системой Android 12.

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