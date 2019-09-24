Крошечный смартфон Palm PVG100 оценен в 30 тысяч рублей

Компания TCL Communication поделилась подробностями российского выхода смартфона Palm PVG100, который был представлен еще в прошлом году. Аппарат оснащается 3,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, 28-нанометровым процессором Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 12 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, аккумулятором ёмкостью 800 мАч и предустановленной ОС Android 8.1 Oreo с полноценным Google Play. Новинка появится в продаже 5 октября по цене 30 тысяч рублей, а пока она доступна для предзаказа, бонусом которого являются беспроводные наушники Sony WF-1000XM3. Сами по себе эти наушники стоят 18 тысяч рублей.