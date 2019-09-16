Круглый блок камеры OnePlus 7T засветился на фото

В сети появились фото защитного чехла для смартфона OnePlus 7T, официальный анонс которого ожидается 10 октября. Снимки в очередной раз подтверждают наличие круглого блока тыльной камеры. Что до флагманской модели OnePlus 7T Pro, то она получит вертикально ориентированную тройную камеру, которую дополнит TOF-модуль.

По предварительным данным, OnePlus 7T получит 6,55-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080, поддержкой HDR10+ и частоты обновления 90 Гц, топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, основную камеру с датчиками разрешением 48, 16 и 2 Мп и функцией записи видео с частотой 960 к/с в HD-разрешении, а также аккумулятор на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки WARP Charge.