Крупные китайские бренды готовят волну складных смартфонов

Samsung и некоторые другие китайские бренды смартфонов, по-видимому, готовятся к запуску своих новых вариантов складных смартфонов в конце этого года. Сюда входят такие компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo, которые будут запускать складные устройства в третьем квартале текущего года. Согласно отчету DigiTimes, отраслевые источники, близкие к этому вопросу, сообщили, что в сегменте ультра-премиум-класса будет расти конкуренция, поскольку всё больше брендов будут выпускать складные смартфоны флагманского уровня за большие деньги. Эти же источники добавили, что южнокорейский технологический гигант не будет запускать новое устройство серии Galaxy Note в этом году, а вместо этого сосредоточится на продвижении своих новых складных смартфонов, включая линейки Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

Это знаменует собой серьезный сдвиг для бренда. Точно так же Xiaomi анонсирует новые складные смартфоны во второй половине этого года, несмотря на недавний запуск Mi Mix Fold. Тем не менее, эти новые гибкие телефоны будут стоить ниже 10 000 юаней (примерно 1600 долларов США), чем Mi Mix Fold. Кроме того, Oppo также представила свою концептуальную модель Oppo X 2021, которая, согласно источникам, вероятно, получит коммерческий запуск устройства во втором полугодии 2021 года. Примечательно, что увеличение количества выпускаемых складных моделей смартфонов также, вероятно, приведет к увеличению поставок этих устройств в 2022 году — пользователи уже готовы их покупать.