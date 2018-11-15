Крупное обновление для Wear OS

Компания Google анонсировала крупное обновление для операционной системы Wear для носимых устройств. Обновление будет выпущено на все совместимые устройства в течение следующих нескольких месяцев и будет называться - System Version: H.

Обновление внес улучшения в режим экономии заряда батареи, оно продлит срок службы аккумулятора даже после включения Battery Saver, чтобы отображать только время, когда батарея падает ниже 10%. Также, улучшена эффективность работы, после 30 минут бездействия ваши часы перейдут в режим глубокого сна, чтобы сохранить батарею. Smart app resume для всех приложений позволит легко найти, где вы остановились во всех приложениях на ваших часах. Теперь вы можете отключить часы в два простых шага. Чтобы выключить часы, просто удерживайте кнопку питания, пока не увидите экран выключения, а затем выберите «выключить питание» или «перезагрузить». Доступность обновления будет определяться производителем smartwatch.