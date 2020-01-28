Kubuntu Focus стоит слишком дорого

Мы привыкли к тому, что ноутбуки или компьютеры на Linux обычно не требуют от пользователя производительного железа, так что данную операционную систему обычно ставят даже на самые слабые компьютеры. Однако сейчас в продажу поступил ноутбук Kubuntu Focus, который оборудован довольно мощным железом и обладает классным дисплеем. Проблема ноутбука лишь в том, что его стоимость составляет 1800 долларов и это довольно дорого для продукта на данной операционной системе. Все же пользователи предпочитают за такие деньги покупать ноутбук от компании Apple, а не от подобных компаний, о которых большинство даже и не слышало. Отличное решение, конечно, но любой разработчик скорее установит Linux-систему на другое железо, более доступное.