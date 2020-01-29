Кулер EK-AIO появится в продаже 28 февраля

Новая серия EK-AIO представленная на CES 2020 стала доступна для предзаказа на официальном сайте компании.

Серия процессорных кулеров доступна в трех вариантах, 120 мм, 240 мм, 360 мм. Характеристики вентиляторов EK-Vardar идентичны. Они оснащены RGB подсветкой.

EKWB оснастила кулер прочным и мощным насосом в стиле SPC, он обеспечивает плавную и тихую работу. В основании находится медная пластина. Серия кулеров совместима с настольными платформами Intel и AMD.

Поставки EK-AIO начнутся 28 февраля 2020 года. Версия 360 мм предлагает 10 % скидку на предварительный заказ.