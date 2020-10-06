Кулер Enermax ETS-F40-FS получил 140-мм вентилятор

Компания Enermax выпустила кулер ETS-F40-FS, который предназначен для процессоров с TDP до 200 Вт. Эта новинка башенного типа характеризуется размерами 140:93:156 мм, алюминиевым радиатором, с проходящими через него четырьмя 6-мм медными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой чипа для лучшего отвода тепла, 140-мм вентилятором со скоростью вращения от 300 до 1200 оборотов в минуту (±10 %), потоком воздуха от 31 до 126 кубических метров в час, шумом не более 23 дБА, уровнем статического давления 2,17 мм водного столба. Кулер подойдет для работы с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и процессорами Intel в исполнении LGA 2066/2011-v3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150.

Комментарии и отзывы Enermax ETS-F40-FS
Обзоры:
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторамиОбзор Trust GXT 1125 Quno. Подставка для ноутбука с пятью вентиляторами
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Новости:
TechN выпустила водоблок для разъемов AM4, LGA1200 и 2066

Производитель компонентов для систем охлаждения TechN представила водоблок для процессоров сокета AM4, LG...
Представлен кулер AeroCool Mirage 5 цилиндрической формы

Компания AeroCool представила кулер Mirage 5 выполненный в форме цилиндра. По центру кулера мы видим зерк...
Corsair представила систему жидкостного охлаждения серии iCUE Elite Capellix

Компания Corsair представила систему жидкостного охлаждения серии iCUE Elite Capellix. Технология Corsair...
Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работыОбзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работы
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530SЛучший конвектор. REDMOND SkyHeat 4530S
Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptXОбзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
NVIDIA GeForce RTX 3080 уничтожает DOOM ...
NVIDIA GeForce RTX 3080 уничтожает DOOM NVIDIA опубликовала игровой ролик с производительностью видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 в шутере DOOM ...
Идеальный чехол для PocketBook 840 InkPa...
Идеальный чехол для PocketBook 840 InkPaОчень часто пользователи приобретают электронные читалки и через какое-то время задумываются о том, какие...
Qualcomm хочет продавать 5G-чипы Huawei...
Qualcomm хочет продавать 5G-чипы HuaweiЕсли вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что у компании Huawei сейчас не лучшее положение. Дело в...
Samsung и AMD работают на процессором Ex...
Samsung и AMD работают на процессором ExВ просторах интернета гуляет слух что, компания Samsung работает над процессором Exynos 1000 на 5 нм техп...
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ...
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7...
Paramount Pictures объявила дату выхода ...
Paramount Pictures объявила дату выхода Стала известна официальная дата выхода продолжения сиквела Sonic the Hedgehog от Paramount Pictures. ...
TikTok ответила на указа президента США ...
TikTok ответила на указа президента США TikTok опубликовала официальное заявление по поводу указа президента США Трампа. ...
Rocket League станет бесплатной до конца...
Rocket League станет бесплатной до концаRocket League станет бесплатной до конца сентября, а на PS4 и Nintendo Switch не придется оформлять подпи...
Samsung уже разрабатывает 6G...
Samsung уже разрабатывает 6GВ последнее время сотовая сеть пятого поколения уже никого не удивляет, так как пользователи просто привы...
Xiaomi Mi 10T со 108 Мп камерой показали...
Xiaomi Mi 10T со 108 Мп камерой показалиСетевые источники поделились рендером и подробностями о смартфонах семейства Xiaomi Mi 10T, в которое вой...
iPhone SE 2020 продается просто шикарно...
iPhone SE 2020 продается просто шикарноКогда в сети появилась информация о том, что компания Apple хочет выпустить в продажу свой новый доступны...
iPhone 12 Pro Max показали в синей расцв...
iPhone 12 Pro Max показали в синей расцвПопулярный китайский магазин Tmall объявил дату начала приема предзаказов на смартфон iPhone 12 Pro Max, ...
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor