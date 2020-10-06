Кулер Enermax ETS-F40-FS получил 140-мм вентилятор

Компания Enermax выпустила кулер ETS-F40-FS, который предназначен для процессоров с TDP до 200 Вт. Эта новинка башенного типа характеризуется размерами 140:93:156 мм, алюминиевым радиатором, с проходящими через него четырьмя 6-мм медными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой чипа для лучшего отвода тепла, 140-мм вентилятором со скоростью вращения от 300 до 1200 оборотов в минуту (±10 %), потоком воздуха от 31 до 126 кубических метров в час, шумом не более 23 дБА, уровнем статического давления 2,17 мм водного столба. Кулер подойдет для работы с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и процессорами Intel в исполнении LGA 2066/2011-v3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150.