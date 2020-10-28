Кулер ID-Cooling SE-225-XT Black оценен в €40

Компания ID-Cooling представила процессорный кулер SE-225-XT Black, предназначенный для чипов AMD в исполнении AM4 и процессоров Intel в исполнении LGA2066, 2011, 1200 и 115x с TDP не более 220 Вт. Новинка характеризуется основанием с проходящим через него пятью 6-мм медными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, алюминиевым радиатором с двумя 120-мм вентиляторами со скоростью вращения в диапазоне 700-1800 об/мин (управляется методом ШИМ), уровнем шума в диапазоне 15,2-35,2 дБА и воздушным потоком 129,5 м3/ч. Размеры охладителя равны 128:108:154 мм, а масса – 1,2 кг. Старт продаж ID-Cooling SE-225-XT Black назначен на конец ноября-начало декабря по цене в 40 евро с термопастой ID-TG25 в комплекте.

Комментарии и отзывы ID-Cooling SE-225-XT Black
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