Кулер be quiet! Pure Rock 2 совместим с новым сокетом Intel LGA 1200

be quiet! славиться своими тихими и эффективными кулерами для процессоров. Компания добавила в копилку еще один кулер Pure Rock 2.

Кулер начального уровня способен охлаждать процессор с тепловыделением 150 Вт, а продуманная конструкция позволит установить высокие модули памяти.

be quiet! Pure Rock 2 доступен в двух вариантах: полностью черный и вариант с серебристым радиатором. Кулер комплектуется 120 мм вентилятором, скорость вращения до 1500 Об/мин. Срок службы Pure Wings 2 насчитывает около 80 тысяч часов.

Четыре тепловые трубки непосредственно соприкасаются с крышкой процессора. Кулер совместим с настольными процессорами Intel, включая новый сокет LGA 1200 и процессорами AMD. Стоимость черной версии 44 доллара, а цена стандартной (серебристой) версии 39 долларов.