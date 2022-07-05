Кулеры Akasa SOHO H4 Plus и Alucia H4 Plus получили поддержку сокета LGA1700

Производитель компьютерных компонентов Akasa представил обновленные кулеры Akasa SOHO H4 Plus и Alucia H4 Plus. Теперь они поставляются с поддержкой нового сокета LGA1700 в дополнении к действующим разъемам Intel и AMD. Оба кулера имеют черный радиатор с установленным 120-мм вентилятором. Максимальная скорость вентилятора достигает 2000 Об/мин. Кулеры обеспечивают максимальное рассеивание тепла благодаря четырем тепловым трубкам и технологии прямого контакта. Высота кулера 154 мм. SOHO H4 Plus имеет встроенную RGB-подсветку с более чем 16 миллионами комбинаций подсветки.

Цена Alucia H4 Plus и SOHO H4 Plus начинается от 41,95 евро и 51,95 евро соответственно. Продажи уже стартовали.
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