Кулеры Thermaltake теперь поддерживают сокет Intel LGA 1700

Компания Thermaltake прилагает все усилия, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей в высокопроизводительном охлаждении, и объявила, что в общей сложности 47 охлаждающих устройств теперь поддерживают новый разъем Intel LGA 1700.

Независимо от охлаждения, универсальных жидкостных охладителей или специальных компонентов жидкостного охлаждения, пользователи могут выбирать из нескольких вариантов. Тем, кто хочет создать ПК с высокими техническими характеристиками, который требует выдающихся характеристик охлаждения, не пропустите две расширенные серии Thermaltake, основанные на хорошо известной серии TOUGHFAN, серии TOUGHAIR и серии TOUGHLIQUID ARGB. Для поддержки новейшего процессорного разъема Intel LGA 1700 требуется модернизированный монтажный комплект для выбранных вами кулеров, совместимых с Thermaltake.
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