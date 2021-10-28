Кулеры Thermaltake теперь поддерживают сокет Intel LGA 1700

Независимо от охлаждения, универсальных жидкостных охладителей или специальных компонентов жидкостного охлаждения, пользователи могут выбирать из нескольких вариантов. Тем, кто хочет создать ПК с высокими техническими характеристиками, который требует выдающихся характеристик охлаждения, не пропустите две расширенные серии Thermaltake, основанные на хорошо известной серии TOUGHFAN, серии TOUGHAIR и серии TOUGHLIQUID ARGB. Для поддержки новейшего процессорного разъема Intel LGA 1700 требуется модернизированный монтажный комплект для выбранных вами кулеров, совместимых с Thermaltake.