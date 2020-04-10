LG Chocolate представят в мае

В сети появилась информация, что компания LG представит новый смартфонов Chocolate 15 мая на мероприятий.

Смартфон получит изысканный дизайн и новый процессор. За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G построенный по 7-нанометровому техпроцессу. Новинку оснастят 6.7 дюймовым экраном, основную камеру с четырьмя модулями, где главный сенсор на 48 мегапиксель. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Смартфону LG Chocolate приписывают ценник 700 долларов.