LG Display готовят новый завод

Некоторое время назад в сети появились слухи про то, что компания LG Display хочет построить в Китае огромный завод для производства OLED-дисплеев. Теперь компания получила разрешение от правительства Китая на запуск столь масштабного проекта — совсем скоро компания начнет рыть фундамент и все в таком духе. Однако, нужно понимать, что такого рода производства за год не возводят, даже в Китае. Производитель планирует выпускать дисплеи для смартфонов и планшетом в 2020 году, а может даже позже, так что в ближайших поколениях смартфонов увидеть новые дисплеи мы не сможем. С другой стороны, если такая громадная компания занимается производством дисплеев и вкладывает такие деньги, то в будущем экраны точно станут более интересными. Может даже разрешение вырастет и не будет застоя.