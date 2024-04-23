LG Display представила монитор с переключателем разрешения

Компания LG Display, ведущий производитель дисплеев в мире, сегодня официально объявил о создании первой в мире игровой OLED-панели с возможностью переключения частоты обновления и разрешения. Более того, если верить пресс-релизу, компания уже начала массовое производство 31,5-дюймовой панели в этом месяце, так что в ближайшем будущем такого рода мониторов должно быть больше. На текущий момент ничего подобного на рынке нет — есть лишь несколько концептуальных решений, которые стоят слишком дорого или не продаются вообще. Новая революционная геймерская OLED-панель позволяет пользователям свободно выбирать между высокой частотой обновления (Full HD и 480 Гц) и режимом высокого разрешения (UHD и 240 Гц) в зависимости от контента.

В режиме высокой частоты обновления пользователи получают максимально плавную картинку — это полезно в шутерах, гонках и прочих соревновательных проектах. Переключение в режим высокого разрешения предоставляют более высокое разрешение и, соответственно, детализацию, что будет приятным бонусом в фильмах или при работе с компьютером. У большинства современных мониторов частота обновления заблокирована на определённом уровне — только у отдельных моделей есть функция переключения. При этом в операционных системах есть опция масштабирования изображения, что условно позволяет менять разрешение с 4К до 1080р, например. Но в новом мониторе это реализовано куда более плавно и эффективно с точки зрения самого аппаратного обеспечения.
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