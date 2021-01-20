LG Electronics сделала заявление о будущем своего бизнеса смартфонов

Сегодня, 20 января, LG Electronics сделала заявление о потенциальном будущем бизнеса мобильных коммуникаций и смартфонов. Заявление, вероятно, сделано для того, чтобы успокоить сотрудников в связи с ранее сделанным заявлением о том, что компания может прекратить производство мобильных телефонов к концу этого месяца. В официальном электронном письме, отправленном сотрудникам LG, Квон Бонг Сок, генеральный директор LG, заверил, что трудоустройство рабочих, как правило, останется незыблемым, независимо от того, какое направление южнокорейский технологический гигант выберет в отношении своего бизнеса смартфонов. Другими словами, топ-менеджер стремился облегчить беспокойство сотрудников подразделения смартфонов компании и заверил их в том, что работы они не лишаться.