LG Electronics собирается сделать несколько громких объявлений

В прошлом году LG Electronics переживала проблемы, особенно в сегменте смартфонов.

Но все это может измениться в 2019 году, так как компания собирается сделать несколько довольно громких объявлений в течение следующего года. Начиная с 6,1-дюймового LG Q9, который, как ожидается, будет анонсирован на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в следующем месяце. В марте LG перейдет к своему флагману G8, за которым последует отдельный флагманский смартфон с поддержкой 5G, и по слухам в третьем квартале 2019 года покажет складной смартфон. Ожидается, что LG Q9 будет оснащен Snapdragon 660 SoC и 4 ГБ оперативной памяти.