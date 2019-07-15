LG G6 скоро получит обновление Android Pie

LG недавно обновил флагман LG G7 ThinQ до Android Pie, а сейчас готовит новую прошивку для ещё одного смартфона.

Появилась тестовая сборка ПО для европейской версии смартфона LG G6 с номером PKQ1.190421.001 и майским патчем безопасности. В обновлении присутствуют все основные изменения ОС. Например, новый интерфейс, навигационные кнопки управления, а также функции Dual Apps, Adaptive Battery, Adaptive Brightness, App Actions и многое другое. К сожалению, пока нет информации когда выпустят публичную бета и стабильную версию системы. Возможно, релиз состоится до конца этого лета.