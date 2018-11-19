LG G7 One - первый телефон производителя для запуска Android 9 Pie

Компания LG стала обновлять свои смартфоны до свежей версии операционной системы Android 9 Pie. Первым получил обновление LG G7 One, который поступил в продажу около месяца назад. Это первый смартфон LG в рамках программы Android One, а теперь еще и первое устройство с Android Pie.

Обновление включает ноябрьский патч безопасности для Android и новые функции для камеры. Обновление безопасности не сильно шокирует, так как ожидается, что каждый телефон One получает их каждый месяц. Но получение последней версии Android - это, несомненно, приятный сюрприз для владельцев LG G7 One. Android 9 Pie включает адаптивную батарею, которая позволяет вам ограничить использование батареи в приложениях, которые вы не используете. Контроль за яркость настраивает экран автоматически. В сборке также добавлены управление жестами для навигации по устройству, приложение Digital Wellbeing для отслеживания использования вашего телефона и приложения и многое другое. Свежую версию ОС уже начали получать пользователи из Канады. Обновление весит 812 МБ.