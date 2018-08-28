LG G7 One показали на фото

Официально анонсирован смартфон LG G7 One, который порадует любителей большой диагонали. Здесь дисплей на 6,1 дюйм и это позволяет вам с большим комфортом работать с контентом, получать информацию из социальных сетей или интернета. Новинка относится к среднему классу, хотя разрешение здесь FullHD+ и процессор установлен довольно производительный — Qualcomm Snapdragon 835. Вероятно, компания хочет за счет низкой стоимости и высокой производительности привлечь внимание фанатов к своему бренду. И это правильно, ведь не все же нужны флагманы, а купить недорогой гаджет с мощной начинкой хочется всем. Будем ждать официальной цены, в том числе и для России, чтобы потом оценить потенциал устройства и шансы компании на конкуренцию с другими гаджетами на рынке. В среднем классе масса достойных вариантов.