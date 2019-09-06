LG G8X ThinQ с интересным чехлом

Официально представлен смартфон LG G8X ThinQ, который является флагманом компании и обладает целым рядом определенных преимуществ. Начнем с того, что у данного гаджета есть чехол, который продается отдельно, и он является еще и вторым экраном. То есть, вы покупаете смартфон, берете к нему еще чехол, после чего спокойно наблюдаете сразу два экрана на своем устройстве. Это удобно, если вы общаетесь в мессенджере и хотите одновременно смотреть на карту или искать информацию в браузере. Также гаджет оборудован сканером прямо внутри экрана, что тоже достаточно интересно и удобно. Больше нет нужды прикладывать палец к тыльной стороне смартфона. Да и в целом у LG G8X ThinQ довольно неплохой набор преимуществ, которые достойны вашего внимания.