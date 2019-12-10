LG G8X ThinQ смартфон с двумя экранами

LG представила смартфон LG G8X ThinQ с двумя экранами. LG G8X ThinQ является обновленной версией LG G8 ThinQ. Обновленный DualScreen оснащен 6,4-дюймовым дисплеем. Шарнир на 360 градусов позволяет пользователям использовать смартфон под любым углом. Пользователи могут использовать второй экран в качестве геймпада или клавиатуры большего размера, а также использовать его для одновременного доступа к двум приложениям.

Пылезащитное и водонепроницаемое устройство со степенью защиты IP68. Телефон оборудован 32 разрядным четырехканальным ЦАП и 3,5-мм аудиоразъемом. Селфи-камера на 32 МП.

Телефон работает на мобильной платформе Snapdragon 855 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 128 ГБ. Слот для карт памяти microSD доступен на устройстве для дополнительного хранения. Аккумулятор на 4000 мАч. Смартфон работает на Android 9 Pie OS.