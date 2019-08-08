LG K20 (2019): бюджетник на Android Go и ценником в €100

В 2017 году компания LG представила бюджетный смартфон LG K20 и вот, спустя два года, производитель решил обновить устройство.

В отличие от прошлой модели, LG K20 (2019) поставляется с упрощённой версией ОС Android Go. Система лучше оптимизирована для «слабого железа».

Аппарат получил пластиковый корпус и 5.45-дюймовый вытянутый FullVision-дисплей с разрешением 960×480 пикселей. Под капотом новинки установлен процессор Snapdragon 425 в паре с 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Встроенный накопитель можно расширить с помощью карты microSD.

За автономность LG K20 (2019) отвечает аккумулятор на 3000 мАч с портом для зарядки microUSB. В новинке также установлена основная камера на 8 Мп (f/2.2) и фронтальная на 5 Мп.

Цена

Из особенностей устройства можно выделить наличие разъёма для наушников, военный стандарт защиты MIL-STD 810G и отдельную кнопку для запуска помощника Google Assistant.Смартфон уже поступил в продажу в некоторых европейских странах с ценником в 100 евро. В наличии есть две расцветки корпуса: Aurora Black и Moroccan Blue.