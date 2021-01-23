LG K42 выпущен со сборкой военного уровня

Смартфон LG K42 получил сертификацию BIS и был выпущен в Индии за 150 долларов США.

Смартфон LG K42 поставляется в одном варианте с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения. Смартфон получил военный сертификат MIL-STD-810G по надежности. Он поставляется в вариантах серого и зеленого цвета с текстурированными узорами сзади для улучшения эргономики и сцепления. На корпусе устройства разместили кнопку питания, датчик отпечатков пальцев справа, кнопки регулировки громкости и специальную клавишу Google Assitant слева.

LG K42 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ FullVision с центральным отверстием для перфорации с разрешением 1600 x 720 пикселей. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio P22. Основная камера получила четыре модуля, где основным объективом является 13 Мп, его дополняет сверхширокоугольный объектив на 5 Мп, модуль боке на 2 Мп и макросенсор на 2 Мп. Для селфи съемок отвечает 8 Мп модуль.

Другие функции включают слот MicroSD до 2 ТБ, аудиоразъем 3,5 мм, звуковой модуль LG 3G, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт Type-C, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS и LG UX на базе Android 10.

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