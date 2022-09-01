LG OLED Flex LX3 можно изгибать руками

LG Electronics представляет новейший монитор LG OLED Flex LX3, который компания объявляет первым в мире сгибаемым 42-дюймовым OLED-дисплеем. Компания фокусируется на рынке консолей, ПК и облачных игр, уделяя второстепенное внимание пользователям, которым нравится потоковый контент, такой как фильмы и шоу. Новый LG OLED Flex LX3 предлагает новые возможности настройки экрана для нового поколения потребителей. Экран LG Flex LX3 может регулироваться от плоского экрана до кривизны 900R, что позволяет потребителю выбирать предпочитаемую дугу. LG Flex LX3 предлагает двадцать различных уровней кривизны для повышения персонализации при просмотре контента. Форм-фактор LG OLED Flex эффективен благодаря технологии OLED.

Оснащенный технологией LG OLED Evo LX3 обеспечивает такое же замечательное качество изображения и производительность, которые сделали LG OLED выбором покупателей во всем мире. Обеспечивая бесконечную контрастность, глубокий черный цвет, высокую точность цветопередачи (100-процентная цветопередача сертифицирована), время отклика 0,1 мс и малую задержку ввода, LG OLED Flex LX3 позволяет пользователям погрузиться в происходящее на экране на максимальном уровне. LG OLED Flex предлагает невероятный комфорт для глаз благодаря многочисленным сертификатам на отсутствие мерцания и бликов. OLED-экран LX3 позволяет пользователям дольше наслаждаться видеоиграми и смотреть любимые шоу и фильмы без утомления глаз.
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