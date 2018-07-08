LG Q7 смартфон с отличной защитой

Компания LG выпустит топовую модель во второй половине года. Дисплей смартфона невелик, его размер составляет всего 5,5 дюйма, а четкость изображения 1920 х 1080 пикселей. Рабочей средой для софта служит Android Oreo последней версии. В основу электронной начинки положен 8-ядерный процессор Snapdragon 625, развивающий частоту 1,5 ГГц. Арсенал памяти базовой модели состоит из 3 ГБ ОЗУ и флэш-носителя на 32 ГБ. Для увеличения объема можно воспользоваться microSD-картами. Селфи-камера имеет разрешение 8 МП, а главная камера имеет модуль на 13 МП. Батарея смартфона имеет емкость 3000 мАч.Корпус из металла защищает аппарат от проникновения влаги и пыли (степень IP68), а также делает девайс неуязвимым для повреждений (стандарт MIL-STD 810G). Гаджет оснастили функциями искусственного разума, связанными с интернет-поиском, а также фото- и видеосъемкой.Стоимость смартфона составит 25000 тысяч рублей.