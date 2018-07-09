LG Q7 смартфон в прочном металлическом корпусе

Компания LG выпустит в этом году топовый смартфон. Электроника смартфона базируется на 8-ядерном мобильном процессоре (рабочая частота 1,5-1,8 ГГц). В арсенал памяти входит 3 ГБ ОЗУ и флэш-массив объемом 32 ГБ. Желающий могут поднять объем при помощи microSD-карт. Батарея новинки имеет емкость 3000 мАч.Разработчики предложили три варианта нового смартфона. Базовая модель носит имя LG Q7. Ее экран имеет размер 5,5 дюйма и четкость изображения 1920 х 1080 пикселей. На тыльной стороне помещен сканер для распознавания пользователя по отпечаткам пальцев. Основная камера имеет разрешение 13 МП, а камера для автопортретов может иметь оптику 8 МП или 5 МП – в зависимости от региона поставки. О стоимости смартфона пока неизвестно.