LG Signature Edition 2018 выглядит шикарно

Некоторое время назад в сети появилась информация про смартфон LG Signature Edition 2018, который вроде как планировали выпускать в виде невероятного эксклюзива. Однако, как оказалось, продукт просто поставляется с наушниками от компании B&O Beoplay H9i, а тыльная панель выполнена из белого материала. Да, смотрится смартфон действительно круто — это очень интересный продукт, который можно использовать как в сфере бизнеса, так и просто ценителями нестандартных решений. Есть еще вариант в черном цвете, но он сильно проигрывает белому и выглядит как-то скучно. Данная версия смартфона стоит 1800 долларов, то есть это достаточно дорогое решение. Правда, всего таких смартфонов будет выпущено 300 штук — довольно немного, практически эксклюзив. Для настоящих ценителей чего-то уникального это настоящий подарок.