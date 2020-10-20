LG Signature OLED R стоит безумных денег

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания LG вроде как планирует активно выпускать телевизоры, которые складываются внутрь подставки. Это довольно интересное декоративное решение, пусть и совершенно непрактичное, которое стоит безумных денег. первый телевизор, который действительно получил данную функцию, получил название LG Signature OLED R и стоит такая радость 87 тысяч рублей. Довольно дорогое удовольствие, без сомнения, но стоит понимать, что производитель за эти деньги дает 8К-разрешение, достаточно качественную матрицу и саму технологию сворачивания — дисплей имеет гибкую форму. Естественно, такое стоит денег, особенно если учитывать, что технология крайне новая.

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LG Signature OLED R стоит безумных денег

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания LG вроде как планиру...
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