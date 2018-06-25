LG Stylo 4 стоит 180 долларов

В последнее время смартфоны компании LG были достаточно дорогими и не каждый мог себе такое позволить. Бренд почему-то решил, что сейчас пользователи готовы платить больше только за известный логотип, хотя на самом деле все совершенно иначе работает на современном рынке. Теперь в продажу вышел смартфон LG Stylo 4, который поддерживает ввод при помощи пера, при этом он стоит всего 180 долларов. Это достаточно доступный вариант, который идеально подходит для рабочих задач — 6,2 дюйма дисплей, производительная начинка, неплохая камера и надежная сборка. За 180 долларов это шикарное устройство, которое стоит обязательно учитывать при выборе своего идеального смартфона. Это не флагман, конечно же, но у него достаточно возможностей, чтобы покорить сердце настоящего фаната.