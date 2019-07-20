LG Stylo 5 и его встроенный стилус

Новый LG Stylo 5 наряду с 6,2-дюймовым дисплеем, Stylo 5 может похвастаться улучшенным стилусом с напоминаниями о выключенном экране. Стилус идеально подходит для написания, создания эскизов и отслеживания вашего списка дел. Stylo 5 также оснащен датчиком отпечатков пальцев на задней панели и 13-мегапиксельной камерой. Также есть 5-мегапиксельная фронтальная камера с фронтальной ориентацией и портретным режимом. Внутри Stylo 5 упакован довольно большой аккумулятор емкостью 3500 мАч, а также работает Android 9 Pie, последняя доступная на данный момент версия Android.