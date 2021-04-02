LG Ultra Gear 17 получил графику GeForce GTX 1650 Ti

Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделью Ultra Gear 17, которая оценена в 2000 долларов. Новинка характеризуется 17-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, чипом Intel Core i5 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 NVMe ёмкостью от 512 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, разъемом HDMI, тремя портами USB 3.1 и одним интерфейсом Thunderbolt 4, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, корпусом с размерами 381274:19,9 мм, массой – 1,95 кг, аккумулятором ёмкостью 80 Втч, полноразмерной клавиатурой и большим тачпадом.