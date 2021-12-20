Ноутбук LG UltraGear 17G90Q получил 300-Гц экран

Компания LG Electronics пополнила ассортимент игровых ноутбуков своей первой моделью – UltraGear 17G90Q. Новинка характеризуется чипом Intel Tiger Lake H одиннадцатого поколения Core i7-11800H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, до 32 ГБ двухканальной ОЗУ, двумя твердотельными накопителями вместимостью до 1 ТБ, 17-дюймовым IPS-дисплеем со временем отклика 1 мс и кадровой частотой 300 Гц, алюминиевым корпусом толщиной 21,4 мм, массой в 2,7 кг и настройкой RGB-подсветки для каждой кнопки клавиатуры. Ноутбук появится в продаже на корейском и американском рынках в первом квартале следующего года. Цена пока не раскрывается.