LG V40 ThinQ получит пять камер

В последнее время производители мобильных телефонов уже не знаю как удивлять своих потенциальных покупателей. Именно из-за этого и появляются смартфоны с тремя камерами на тыльной стороне. Например, вот в сети появились фотографии смартфона LG V40 ThinQ, который вроде как должен получить в общем пять камер. Три из них будут на тыльной стороне девайса и они отвечают за глубину резкости и угол обзора. Вероятно, эта фишка понравится любителям фотографировать все со смартфона, но это уже не новость — Huawei уже давно свою новинку с таким решением показала. Думаю, что LG тоже такое выпустят, плюс добавят какой-то крутой дисплей, чтобы уделать конкурентов. Пока что это только слухи и говорить с уверенностью о релизе нельзя. Но, мы надеемся на интересный продукт, ведь только это может спасти производителя.