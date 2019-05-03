LG V50 ThinQ 5G поможет спасти мобильный бизнес компании

Компания LG продолжает реструктуризацию и ожидает положительного импульса для мобильного бизнеса во втором квартале с запуском смартфона V50 ThinQ 5G и перемещением его производственного центра смартфонов.

V50 ThinQ 5G был одним из трех телефонов, анонсированных на MWC 2019 в феврале. Он имеет 6,4-дюймовый QHD + дисплей с надрезом, Qualcomm Snapdragon 855 и батарею емкостью 4000 мАч.

LG также переместила свой центр производства смартфонов из Пхёнтхэка, Корея, в Хайфон, Вьетнам, чтобы использовать, чтобы увеличить производственную мощность до 11 миллионов телефонов со второго квартала. Компания надеется, что запуск смартфона V50 ThinQ 5G и перемещение завода помогут повысить прибыльность и конкурентоспособность на мировом рынке.