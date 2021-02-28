LG V60 ThinQ 5G получил обновление Android 11

LG V60 ThinQ 5G является последним в истории собственно флагманский смартфон от LG Electronics. Теперь этот флагман наконец-то получает обновление Android 11.

Компания LG начала выпуск Android 11 для LG Velvet 5G в Южной Корее. Таким образом, он стал первым устройством в портфеле компании, получившим обновление Android 11. Теперь же компания выпускает это обновление для LG V60 ThinQ 5G. На данный момент обновление доступно только в США. Кроме того, он доступен только для вариантов Verizon и T-Mobile. Обновление Android 11 поставляется с исправлением безопасности от января 2021 года.