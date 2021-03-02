LG V60 ThinQ получает обновление ОС Android 11

Владельцы смартфона LG V60 ThinQ в США начали получать обновление операционной системы Android 11 под номером сборки V600VM20a для версий Verizon и T-Mobile с номером сборки V600TM20f. Обновление Android 11 для LG V60 ThinQ содержит патч безопасности от января 2021 года, версия T-Mobile содержит февральский патч безопасности.

Новое обновление содержит стандартный набор функций Android 11, такие как улучшенные значки приложений, новые элементы управления мультимедиа, обновленный темный режим, улучшенные инструменты обеспечения конфиденциальности и многое другое.
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