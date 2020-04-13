LG VELVET попал на рендеры

Когда-то давно компания LG занимала лидирующие позиции на рынке смартфонов и продавала достаточно много своей продукции, но потом ситуация резко изменилась. Производитель стал весьма активно работать в сторону мониторов, дисплеев и бытовой техники, когда как сегмент смартфонов позабыли. Теперь же появилась информация о том, что производитель принял решение отказаться от старого дизайна своих гаджетов и выпустить совершенно новое устройство под кодовым названием LG VELVET. Конечно, в продажу смартфон попадет с другим названием, но гаджет получит новый дизайн и массу других мелких преимуществ, которые привлекают внимание аудитории уже сейчас. Вопрос только в ценовой политике компании. Если гаджет будет дорогим, то кто его знает.