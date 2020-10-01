LG Velvet 5G выпустят в Индии

У компании LG когда-то давно получалось привлекать внимание аудитории своими весьма интересными решениями, но это было достаточно давно. Теперь производитель уже не входит в топ-10 производителей мира, так что нужно делать какие-то новые продукты, способные привлечь аудиторию. Например, производитель решил выпустить в продажу свой новый смартфон LG Velvet 5G, который выглядит достаточно привлекательно, при этом у него неплохая аппаратная начинка и есть возможность привлечь внимание пользователей. Именно ради этого производитель и решил отправить устройство в продажу в Индии, дабы привлечь местных пользователей к приобретению продукта от известного производителя за разумные деньги. Стоимость еще не названа.