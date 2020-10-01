LG Velvet 5G выпустят в Индии

У компании LG когда-то давно получалось привлекать внимание аудитории своими весьма интересными решениями, но это было достаточно давно. Теперь производитель уже не входит в топ-10 производителей мира, так что нужно делать какие-то новые продукты, способные привлечь аудиторию. Например, производитель решил выпустить в продажу свой новый смартфон LG Velvet 5G, который выглядит достаточно привлекательно, при этом у него неплохая аппаратная начинка и есть возможность привлечь внимание пользователей. Именно ради этого производитель и решил отправить устройство в продажу в Индии, дабы привлечь местных пользователей к приобретению продукта от известного производителя за разумные деньги. Стоимость еще не названа.

Комментарии и отзывы LG Velvet 5G
Обзоры:
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Mi Note 10, Mi TV 65Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi
Новости:
Galaxy Z Fold2 от Samsung официально вышел

Компания Samsung официально объявила о доступности смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 раскрыв еще больше по...
Складной смартфон Motorola Razr 5G показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился качественными изображениями смартфона Motorola razr...
Бюджетный смартфон OnePlus Clover засветился в GeekBench

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о недорогом смартфоне OnePlus Clover, который еще...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000
Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TVОбзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Лучший триммер для бороды. Philips MG7735Лучший триммер для бороды. Philips MG7735
LG Wing выйдет 14 сентября...
LG Wing выйдет 14 сентябряНекоторое время назад на просторах интернета появились первые изображения и даже видео со смартфоном LG W...
Realme C12 выйдет 18 августа...
Realme C12 выйдет 18 августаКакое-то время назад мы говорили о том, что к релизу готовится новый смартфон Realme C12, который обладае...
Представлена кинокамера Blackmagic URSA ...
Представлена кинокамера Blackmagic URSA Компания Blackmagic представила кинокамеру URSA Mini Pro 12K, которая основана на датчике формата Super35...
Apple с нетерпением ждет приобретения Ti...
Apple с нетерпением ждет приобретения TiApple и TikTok - это две имени, которые мы не часто слышим вместе. Один из них мы знаем как один из самых...
Android 11 уже доступна на Redmi K20 Pro...
Android 11 уже доступна на Redmi K20 ProНедавно была выпущена стабильная версия Android 11 для смартфонов Google Pixel, а сегодня на XDA Develope...
OnePlus 8 подешевел перед выходом OnePlu...
OnePlus 8 подешевел перед выходом OnePluКомпания OnePlus объявила о снижении цены на смартфон OnePlus 8 в преддверии дебюта новой модели OnePlus ...
Представлены ноутбуки Lenovo Yoga 6 и 7 ...
Представлены ноутбуки Lenovo Yoga 6 и 7 Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков Yoga пятью моделями: Yoga Slim 7i, Yoga Slim 7i Pro, Yoga...
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Blue...
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с BlueПродолжая изучение актуальной модельной линейки беспроводных наушников, сегодня в центре внимания будут H...
Xiaomi Mi Watch Revolve выйдут в Индии...
Xiaomi Mi Watch Revolve выйдут в ИндииПоявилась весьма интересная информация о том, что компания Xiaomi решила выпустить свои новые умные часы ...
Как выбрать чехол для Xiaomi Mi Note 10 ...
Как выбрать чехол для Xiaomi Mi Note 10 Достаточно часто пользователи, купившие новый смартфон, начинают задавать вопросы о том, как защитить сво...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игро...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игроНе дак давно мы проводили тестирование мышки Cougar Surpassio...
Amazon Echo официально представлена...
Amazon Echo официально представленаКомпания Amazon активно работает над выпуском различной умной техники, которая позволяет сделать жизнь по...
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor