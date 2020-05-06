LG Velvet уже вышел в Корее

Какое-то время назад мы говорили о том, что компания LG не планирует громкого анонса для своего нового смартфона LG Velvet. производитель постепенно рассказывал информацию о новом гаджете, после чего сразу отправил гаджет в продажу на территории Кореи. Устройство там уже можно купить в местных магазинах, но о мировом релизе пока что информации у нас нет. Скорее всего, событие состоится совсем скоро, так как обычно между релизом в Корее и мировым запуском разница в неделю или даже меньше. Кроме того, пока что говорить про стоимость новинки тоже возможности нет, так как компания ещё не готова назвать ценник даже в долларах. Будем ждать официального анонса для нашего рынка, после чего можно будет говорить более предметно о новом смартфоне.

Комментарии и отзывы LG Velvet
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньгиОбзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньги
Обзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камеройОбзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камерой
Предварительный обзор LG W10 Alpha. Неплохой бюджетникПредварительный обзор LG W10 Alpha. Неплохой бюджетник
Новости:
Смартфон Sony Xperia L4 появился в продаже

Компания Sony начала продажи смартфона среднего уровня Xperia L4, который был представлен пару месяцев на...
Huawei увеличила продажи в Китае на 6% в период спада рынка

Согласно отчету Counterpoint Research, в Китае за первый квартал продажи смартфонов снизились на 22%, по...
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC

Время, когда можно было не задумываясь приобретать смартфоны среднего и дорого сегментов, проходит. Но не...
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Лучшая умная колонка. Mail.ru Group КапсулаЛучшая умная колонка. Mail.ru Group Капсула
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантиейОбзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Oppo запатентовала смартфон со стилусом...
Oppo запатентовала смартфон со стилусомПатент смартфона с стилусом OPPO подала 8 мая 2019 года в CNIPA, ответ был положительным. OPPO позиционир...
Объектив Samyang AF 75mm F1.8 FE предста...
Объектив Samyang AF 75mm F1.8 FE предстаКомпания Samyang официально представила портретный объектив AF 75mm F1.8 FE для полнокадровых беззеркальн...
Beats объявила цену на новые беспроводны...
Beats объявила цену на новые беспроводныКомпания Beats by Dr. Dre официально анонсировала в России запуск беспроводных наушников Powerbeats, кото...
В Милане стартовал чемпионат по FIFA 202...
В Милане стартовал чемпионат по FIFA 202В Милане стартовал чемпионат футбольного симулятора FIFA eWorld Cup 2020. ...
Rivet Networks представляет Ethernet-кон...
Rivet Networks представляет Ethernet-конПоследним продуктом компании Rivet Networks является Ethernet-контроллер Killer E3100. Компания внедряет ...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 не получи...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 не получиКорейский портал ETNews поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который еще н...
Продезинфицируй и заряди свой телефон с ...
Продезинфицируй и заряди свой телефон с Компания Lexon представляет хорошо разработанное и дезинфицирующее беспроводное зарядное устройство с нов...
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен н...
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен нКак известно, доля Samsung на рынке смартфонов Китае составляет всего 1%, однако корейский гигант не уныв...
Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S вы...
Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выПринадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9....
Компания KDE представила интерфейс для т...
Компания KDE представила интерфейс для тKDE Plasma это новая среда рабочего стола. Разработчик проработал версию для больших экранов с программны...
Кроссовки Xiaomi Mijia Sneakers 4 бросаю...
Кроссовки Xiaomi Mijia Sneakers 4 бросаюТехнологический китайский гигант Xiaomi - это бренд, чьи реализации мы видим в различных продуктах и обув...
В Overwatch добавят новый режим с раздел...
В Overwatch добавят новый режим с разделOverwatch обзаведется режимом под названием Тройной урон. ...
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластинойОбзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластиной
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor