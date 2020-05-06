LG Velvet уже вышел в Корее

Какое-то время назад мы говорили о том, что компания LG не планирует громкого анонса для своего нового смартфона LG Velvet. производитель постепенно рассказывал информацию о новом гаджете, после чего сразу отправил гаджет в продажу на территории Кореи. Устройство там уже можно купить в местных магазинах, но о мировом релизе пока что информации у нас нет. Скорее всего, событие состоится совсем скоро, так как обычно между релизом в Корее и мировым запуском разница в неделю или даже меньше. Кроме того, пока что говорить про стоимость новинки тоже возможности нет, так как компания ещё не готова назвать ценник даже в долларах. Будем ждать официального анонса для нашего рынка, после чего можно будет говорить более предметно о новом смартфоне.