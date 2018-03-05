LG X4 официально анонсировали

Состоялся официальный анонс мобильного телефона LG X4, который построен на процессоре Snapdragon 425 от компании Qualcomm. Это весьма и весьма интересный продукт, который будут продавать сначала лишь в стране производителя. Но, спустя какое-то время, его вывезут в другие страны, может правда под другим названием, но это точно случится. Стоимость в переводе на доллары составляет 270 единиц, то есть это продукт среднего класса. Конкурировать с флагманами компания LG вообще не планирует, как мы поняли, зато теперь у вас будет возможность купить за более-менее адекватные деньги достойный гаджет. При том, внутри довольно мощное железо, неплохой дисплей, камера и все в таком духе. Обязательно советую посмотреть, это будет полезная информация, да и как продукт LG X4 выглядит добротно.