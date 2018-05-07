LG анонсировала K30

Компания LG подготовила к релизу новый смартфон K30, который помимо своей низкой стоимости обладает еще и другими интересными преимуществами. Например, это устройство обладает модулем NFC, который позволяет вам быстро подключаться по беспроводной сети. При наличии меток NFC, вы можете расплачиваться в магазинах просто приложив смартфон к терминалу, можно активировать какие-то функции умного дома и так далее. Вообщем, вариантов реализации возможность девайса очень много, а если вы давно хотели себе такого рода девайс за адекватные деньги, то вот вам крутое решение на каждый день. Правда, пока что продукт планируют продать лишь в США по контракту, но, думаю, вскоре и мировые продажи тоже начнутся. Все же, бюджетный гаджет с хорошими характеристиками быстро находит себе покупателя.